Колумнист Руссинос: Россия упрочила наступательный потенциал на Украине

Рост наступательных возможностей России на Украине сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Об этом рассказал колумнист британского издания UnHerd Арис Руссинос.

«Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум», — объяснил журналист.

По словам Ариса Руссинова, Запад обманул ожидания Украины, не сумев быстро нарастить производство боеприпасов, несмотря на все обещания. Щедрые поставки вооружений для украинской армии для ВСУ больше не повторятся, предупредил колумнист.

Он также подчеркнул, что сейчас Киев находится в крайне опасной ситуации. По словам журналиста, Украины вынуждена мобилизовать полмиллиона человек для того, чтобы удержать оборону.

Руссос отметил, что «Украине предстоит мрачная и суровая зима», при этом 2024 год «грозит оказаться еще страшнее» для Киева.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления ВС России. По его словам, это похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны летом 1944 года.

Кроме того, полковник британской армии в отставке Ричард Кемп рассказал, что Россия в 2024 году сможет развить наступление на Украине и занять большее количество населенных пунктов. По его словам, «длительное контрнаступление Киева провалилось».

При этом, по словам полковника, российская армия после взятия Марьинки напротив имеет шансы занять больше территорий в 2024 году.