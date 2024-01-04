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03:56, 4 января 2024Мир

В Финляндии заявили о контактах с россиянами на границе

Финские пограничники заявили о продолжении контактов с российскими коллегами

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финские пограничники продолжают поддерживать контакты со своими российскими коллегами. О ситуации на границе стало известно из заявления специалиста отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен, передает ТАСС.

«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», — сказала Ахтиайнен, отвечая на вопрос о возможной коммуникации между финским и российским правительствами из-за возникших проблем с мигрантами из третьих стран, пересекающих границу.

При этом в МИД Финляндии утверждают, что Россия «атаковала» страну при помощи «инструментальной миграции», используя граждан третьих государств «в качестве инструмента гибридного влияния». Министерство призвало власти РФ прекратить подобные действия.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что Соединенные Штаты могут попытаться спровоцировать атаку России на Финляндию, разместив на территории страны свои ракеты. Он подчеркнул, что в Финляндии и Швеции в настоящее время господствует совершенно ничем не подкрепленный страх перед нападением РФ.

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      Александра Синицына
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