В США заявили об атаке южного пригорода Бейрута со стороны Израиля

AFP: в США рассказали, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль

В Соединенных Штатах заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль. Об этом сообщает французское агентство AFP, ссылаясь на американского чиновника.

«Удар был израильским», — цитируют журналисты слова собеседника.

2 января израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. До этого очевидцы сообщали о взрывах в районе Бейрута, где находятся офисы ХАМАС и ливанской группировки «Хезболлах».

Позже сообщалось, что в южном пригороде столицы Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, несколько человек получили ранения при взрыве.

17 декабря Израиль атаковал окрестности сирийской столицы Дамаска. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что «Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска».