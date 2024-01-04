Ветеран «Спартака» назвал главное разочарование 2023 года в мировом футболе

Ловчев назвал главным разочарованием 2023 года санкции со стороны ФИФА и УЕФА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в Telegram-канале высказался о разочарованиях в мировом футболе в 2023 году.

Ловчев назвал главным разочарованием года санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые, по его мнению, показали несамостоятельность организаций. Он отметил, что их решения продемонстрировали влияние политики на спорт.

«Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле — хитростью с недопуском. Мерзко это все. Это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает ее авторитет», — резюмировал эксперт.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА предложил допустить на международные турниры в нейтральном статусе сборные России среди игроков до 17 лет. После этого ряд стран, включая Украину, объявил о намерении бойкотировать матчи с российскими командами. 10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске россиян.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а национальная сборная потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.