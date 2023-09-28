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16:33, 28 сентября 2023Спорт

Восьмая страна присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России

Норвегия стала восьмой страной, присоединившейся к бойкоту матчей с Россией

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России. Об этом сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине», — заявили в пресс-службе организации.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва и Швеция. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Андрей Стрельцов
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