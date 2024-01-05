Над акваторией Черного моря перехватили пять дронов ВСУ

Минобороны РФ: ПВО перехватила пять дронов ВСУ над акваторией Черного моря

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над акваторией Черного моря пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

«Около 20:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Все беспилотники были уничтожены над западной частью акватории.

4 января дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.