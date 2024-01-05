Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

ТАСС: армия России получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что государственные испытания были завершены в 2023 году. В компании подчеркнули, что арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. «Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты», — говорится в сообщении. Первые комплексы были направлены в российские войска в конце прошлого года, добавили в госкорпорации.

В декабре источник ТАСС рассказал, что «Коалицию-СВ» запустили в серию, а единичные экземпляры САУ используют в зоне СВО.

«Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Сообщалось, что она работает в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.