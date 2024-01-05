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12:43, 5 января 2024Мир

В Германии заявили о давлении Российской армии на ВСУ

Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта

Фото: Unsplash

Вооруженные силы России (ВС РФ) перехватили инициативу по всей линии фронта, и это оказывает сильное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Как утверждает Ваннер, продвижение российских войск вперед усилилось. «Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — подчеркивает он.

Журналист добавил, что движение на фронте не прекращалось, несмотря на массированные ракетные удары Российской армии по территории Украины.

Ранее Китай выразил надежду на создание условий для урегулирования кризиса на Украине. МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что надеется, что стороны приложат усилия для смягчения напряженности.

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