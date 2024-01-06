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07:40, 6 января 2024Мир

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству пусковых установок для ракет

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Компанию ему составила его дочь Ким Чжу Э и члены партии. Во время визита северокорейский лидер ознакомился с ходом производства, осмотрел крупные пусковые машины, произведенные на заводе. Также Ким Чен Ын отметил, что завод перевыполнило план производства на 2023 год. По его словам, предприятие играет ответственную роль в выполнении исторической задачи по укреплению государственной обороноспособности. Лидер КНДР также поставил новые задачи перед заводом.

Ранее кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Чо Тхэ Ён заявила, что в качестве наследника лидера КНДР Ким Чен Ына готовится его дочь Ким Чжу Э. Такой вывод был сделан на основе анализа публичных появлений Ким Чжу Э и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях.

Джу Э, которой, как полагают, около 10 лет, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, когда вместе со своим отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

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      Марина Совина
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