Крупные ТЦ в Белгороде возобновили работу после обстрелов

В мэрии Белгорода сообщили об открытии крупных ТЦ после обстрелов ВСУ

Крупные торговые центры (ТЦ) Белгорода возобновили работу после обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает мэрия города в Telegram.

Начиная с 6 января начнут работать ТЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн». В мэрии подчеркнули, что работа торговых точек была приостановлена по договоренности с их руководителями.

«Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ по центру Белгорода были повреждены коммерческие объекты, ТЦ, магазины, 22 многоквартирных дома и более 100 машин.

Крупный обстрел города произошел днем 30 декабря. Местных жителей призывали прятаться в укрытия.