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09:56, 6 января 2024Россия

Крупные ТЦ в Белгороде возобновили работу после обстрелов

В мэрии Белгорода сообщили об открытии крупных ТЦ после обстрелов ВСУ

Фото: Damira / Shutterstock / Fotodom

Крупные торговые центры (ТЦ) Белгорода возобновили работу после обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает мэрия города в Telegram.

Начиная с 6 января начнут работать ТЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн». В мэрии подчеркнули, что работа торговых точек была приостановлена по договоренности с их руководителями.

«Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ по центру Белгорода были повреждены коммерческие объекты, ТЦ, магазины, 22 многоквартирных дома и более 100 машин.

Крупный обстрел города произошел днем 30 декабря. Местных жителей призывали прятаться в укрытия.

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      Анастасия Алимпиева
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