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18:43, 6 января 2024Мир

В Европе заметили признаки паники после российских ударов по Киеву

Эксперт Меркурис: в Европе началась паника после российских ударов по Киеву

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

После российской ракетной атаки по стратегическим объектам в Киеве в Европе наблюдаются признаки паники. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео, опубликованном на YouTube-канале Danny Haiphong.

По мнению эксперта, своими атаками Россия нанесла колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре. «Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сказал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона сообщила, что США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Позднее Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.

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