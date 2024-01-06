В Европе заметили признаки паники после российских ударов по Киеву

Эксперт Меркурис: в Европе началась паника после российских ударов по Киеву

После российской ракетной атаки по стратегическим объектам в Киеве в Европе наблюдаются признаки паники. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео, опубликованном на YouTube-канале Danny Haiphong.

По мнению эксперта, своими атаками Россия нанесла колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре. «Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сказал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона сообщила, что США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Позднее Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.