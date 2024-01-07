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19:38, 7 января 2024Спорт

«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках КХЛ

«Динамо» в овертайме обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 января. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На дубль динамовца Эрика О'Делла красно-белые ответили шайбами Павла Порядина и Николая Голдобина. В овертайме решающую шайбу в составе «Динамо» забросил Седрик Пакетт.

«Динамо» набрало 66 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Спартак» с 67 очками находится на второй позиции в той же конференции.

«Спартак» в следующем матче 9 января на выезде сыграет с минским «Динамо». Столичные динамовцы в тот же день дома примут «Сочи».

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      Алексей Гусев
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