ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС «Нусейрат» и его зама

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила об уничтожении командира подразделения палестинского движения ХАМАС Нусейрат и его заместителя.

В результате удара ВВС Израиля уничтожили командира батальона ХАМАС Нусейрат Исмаила Сираджа, а также его заместителя Ахмеда Вехбе.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сомневаются в том, что Израилю удастся полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС, но уверены в возможности устранить угрозу с его стороны.