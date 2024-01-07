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04:16, 7 января 2024Мир

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС «Нусейрат» и его зама
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила об уничтожении командира подразделения палестинского движения ХАМАС Нусейрат и его заместителя.

В результате удара ВВС Израиля уничтожили командира батальона ХАМАС Нусейрат Исмаила Сираджа, а также его заместителя Ахмеда Вехбе.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сомневаются в том, что Израилю удастся полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС, но уверены в возможности устранить угрозу с его стороны.

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      Юлия Мискевич
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