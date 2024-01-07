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15:08, 7 января 2024Спорт

Ласицкене рассказала о поддержке от иностранных соперниц

Мария Ласицкене рассказала, что получила поддержку от иностранных соперниц

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась об отношении иностранных легкоатлетов к отстранению россиян от международных турниров. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, у зарубежных атлетов разное отношение к ситуации. «Есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех», — заявила Ласицкене.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят Игры.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио-2020. Кроме того, россиянка является трехкратной чемпионкой мира.

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      Алексей Гусев
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