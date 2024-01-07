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11:05, 7 января 2024Бывший СССР

Поставщик яиц для ВСУ по завышенным ценам приобрела отели в Хорватии

NV: подрядчик ВСУ Глиняная приобрела несколько отелей в хорватском Сплите

Фото: Unsplash

Один из крупнейших подрядчиков Вооруженных сил Украины, украинский предприниматель Татьяна Глиняная приобрела несколько отелей в хорватском городе Сплит. Об этом рассказало издание NV.

Как сообщают журналисты, осенью 2023 года Глиняная стала бенфициаром компаний, которым принадлежат четыре гостиницы в Хорватии: бутик-отель Mirari, четырехзвездочные Ora и Luxe, а также пятизвездочный отель Posh.

Отмечается, что предприниматель попадала в скандалы с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Как стало известно в январе 2023 года, министерство обороны Украины закупало у компаний Глиняной ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам, в том числе яйца по 17 гривен за штуку (в тот момент они стоили по семь гривен).

Ранее Минобороны Украины сообщило о начале процесса по отказу от питания солдат ВСУ по стандартам НАТО. Как отмечается, выделение круп и хлеба из общего каталога может помочь снизить их стоимость для военных.

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      Юрий Леонов
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