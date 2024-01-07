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03:17, 7 января 2024Россия

Путин рассказал о родившемся детеныше панды

Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о детеныше панды
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поинтересовался у семей погибших героев специальной военной операции (СВО) их впечатлениями от новогодних каникул в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Перед Рождеством Путин встретился с семьями погибших героев в Ново-Огарево.

Приглашенные дети поблагодарили президента за каникулы в Москве, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных.

Российский глава поинтересовался, ходил ли мальчик в зоопарк и видел ли панду. После президент уточнил — видел ли он детеныша панды? Мальчик признался, что детеныша панды не видел.

Кроме того, Путин поинтересовался и впечатлениями от организованной для гостей экскурсии по конюшне. Другой ребенок отметил, что ему больше всего понравились арабские скакуны. Также президент спросил, членам семей героев больше всего понравилось в Москве. Ему рассказали о «Щелкунчике», посещении выставки «Россия» и Красной площади.

Панда Катюша появилась на свет 30 августа. Это первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только весной и сразу понравились друг другу.

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      Юлия Мискевич
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