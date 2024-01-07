Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:01, 7 января 2024Наука и техника

Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

МО РФ: в 2024 году Россия запустит семь баллистических ракет

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

По словам представителей ведомства, за последние пять лет ракетные войска провели 20 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на «Ярсы» — новое вооружение получила последняя мобильная группа РВСН в Тверской области.

В конце 2023 года Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Отмечается, что система дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

      Россиянка «похитила» мужа ради избавления его от опасной зависимости

      В Италии призвали к созданию единой европейской армии

      Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче Кубка Франции

      У 19 подростков из Тюмени выявили опасные венерические инфекции

      Россиянка нашла в купленных продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом

      На Украине заявили о потерях ВСУ в 500 тысяч человек

      Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» объяснил задержку поставок курицы

      Группа туристов оказалась заперта в пещере из-за сильного дождя

      Очередь на российской границе с Польшей выросла до 150 машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости