Россиянин Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге

Россиянин Андрей Рублев обыграл финна Эмиля Руусувуори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча прошла в воскресенье, 7 января, и продлилась два сета. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте один час и 17 минут.

Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. Россиянин выиграл первый титул на турнирах ATP в нынешнем сезоне и 15-й — в карьере.

Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. Руусувуори находится на 69-й позиции.