Три человека доставлены в больницу после взрыва в подмосковной кальянной

РИА Новости: пострадавших от взрыва гранаты в кальянной госпитализировали

Трое пострадавших в результате взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Московской области.

«Один человек продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести», — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что в районе шести часов утра 43-летний местный житель зашел в заведение и стал угрожать присутствующим пистолетом и гранатой РГД-5. Взрыв произошел, когда один из посетителей решил разоружить мужчину и набросился на него, вырвав пистолет.

Сообщалось, что в Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной посетитель взорвал гранату. Позднее мужчину задержали. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.