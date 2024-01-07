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15:32, 7 января 2024Россия

Три человека доставлены в больницу после взрыва в подмосковной кальянной

РИА Новости: пострадавших от взрыва гранаты в кальянной госпитализировали

Трое пострадавших в результате взрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Московской области.

«Один человек продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести», — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что в районе шести часов утра 43-летний местный житель зашел в заведение и стал угрожать присутствующим пистолетом и гранатой РГД-5. Взрыв произошел, когда один из посетителей решил разоружить мужчину и набросился на него, вырвав пистолет.

Сообщалось, что в Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной посетитель взорвал гранату. Позднее мужчину задержали. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

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      Александр Еникеев
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