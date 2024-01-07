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12:54, 7 января 2024Силовые структуры

Взорвавшего гранату в подмосковной кальянной мужчину задержали

В Подмосковье задержали взорвавшего гранату в кальянной мужчину

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

В Московской области задержали мужчину, который взорвал гранату в Домодедово. Об этом сообщил подмосковный главк полиции в Telegram.

7 января экстренные службы региона сообщили о взрыве гранаты в помещении кальянной.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. Сотрудники полиции начали разбирательство по факту случившегося.

По данным МВД России, при взрыве гранаты пострадали два человека. Telegram-канал Mash сообщил о четверых пострадавших, троих из которых госпитализировали. Одним из доставленных в больницу оказался 21-летний студент учебного заведения МЧС, отмечает канал.

Ранее в Москве пришедший в алкомаркет мужчина начал угрожать продавцу похожим на гранату предметом. Он похитил спиртное и скрылся. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

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      Алан Босиков
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