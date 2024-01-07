В США заявили о закончившихся снарядах и ракетах из-за Украины

Сакс: у США закончились ракеты для ЗРК Patriot и снаряды из-за поставок Украине

Из-за поставок Украине в США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды. Об этом заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в соцсети X.

«У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо», — написал он.

Сакс добавил, что в случае передачи Киеву ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk «они у нас тоже закончатся».

Ранее депутаты немецкого бундестага от нескольких партий вновь призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.