Названа дата начала следующего сезона РПЛ

Следующий сезон Российской премьер-лиги начнется 19 июля 2024 года

Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июля 2024 года. Дата была названа на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Первая часть турнира продлился до 15 декабря, после чего РПЛ уйдет на зимний перерыв. Отмечается, что финал Кубка России сезона-2023/2024 пройдет 2 июля, а новый розыгрыш начнется 23 июля.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

30 декабря президент РПЛ Александр Алаев выбрал человека года в российском футболе. Алаев назвал таковым вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.