Появились подробности смерти Франца Беккенбауэра

Чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр умер во сне в окружении семьи

Семья немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра рассказала о подробностях его смерти. Слова близких бывшего спортсмена приводит Spiegel.

Родственники Беккенбауэра рассказали, что скончался во сне 7 января, в воскресенье. Отмечается, что чемпион мира находился в окружении семьи.

О смерти Беккенбауэра стало известно ранее 8 января. Футболисту было 78 лет.

В составе сборной Германии Беккенбауэр становился чемпионом мира в 1974 году. На клубном уровне защитник вместе с мюнхенской «Баварией» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он является двукратным обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера сборной Германии Беккенбауэр выиграл чемпионат мира в 1990 году.