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17:57, 8 января 2024Мир

США решили предупредить боснийских сербов полетом истребителей над их страной

Reuters: два истребителя F-16 пролетят над Боснией, чтобы предупредить сербов

Фото: Peter Casey / USA TODAY Sports / Reuters

Два истребителя F-16 пролетят над Боснией 8 января, чтобы подчеркнуть поддержку США ее территориальной целостности против «сепаратистской деятельности» сербов, сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство в стране.

В материале уточняется, что полет совместно с боснийскими вооруженными силами проведут на фоне «возобновления агитации (президента Республики Сербской — «Лента.ру») Милорада Додика» над территорией, которая «не контролируется сербами».

В посольстве заявили, что Додик якобы «уже давно призывает отделиться и присоединиться к Сербии», хотя боснийская конституция «не предусматривает права на отделение». В связи с этим США решили выступить с таким «предупреждением» и пообещали «действовать, если кто-то попытается изменить этот основной элемент Дейтонского соглашения».

Согласно общему рамочному соглашению о мире в Боснии и Герцеговине (Б и Г), подписанному в американском Дейтоне по итогам боевых действий 1992-1995 годов, было создано государство, состоящее из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской с относительно слабыми центральными властями.

Деятельность возглавляющего боснийских сербов Додика регулярно критикуют западные политики. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время недавнего визита в столицу Б и Г город Сараево выразил обеспокоенность его «сепаратистской и раскольнической риторикой». В свою очередь президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал, что Белград обеспечит еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской на фоне оказываемого на сербов политического давления.

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      Дмитрий Воронин
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