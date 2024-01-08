В правительстве рассказали о последствиях закрытия границы с Финляндией

Вице-премьер Абрамченко: закрытые границы с Финляндией не нанесут ущерб России

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко рассказала о последствиях закрытия границы с Финляндией. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, это не нанесет никакого ущерба экономике страны. Кроме того, она отметила, что действия Финляндии являются следствием непродуманной политики Евросоюза.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», — сказала Абрамченко.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей и организаций из-за активной миграции россиян.