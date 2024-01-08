В России ответили на новость о сокрытии Польшей улик в деле о «Северных потоках»

Сенатор Джабаров: не только Польша скрывает улики в деле о «Северных потоках»

Не только Польша скрывает улики в деле о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор ответил на новость в СМИ о сокрытии Варшавой данных в деле о газопроводах.

«Что скрывает Польша? Да что угодно. Дело в том, что Польша имеет морской выход к Балтике. Польша была не заинтересована в поставках российского газа в Германию. Она давно сотрудничала с американцами в этом плане. И потом, Польша — абсолютно враждебное России государство. Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», — заявил Джабаров.

Я думаю, что половина стран что-то скрывают: и Германия скрывает, и Великобритания скрывает, и Дания, и Норвегия, а прежде всего США Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что польские чиновники скрывают улики и пытаются препятствовать ходу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с международным следствием.

Также автор статьи отмечает, что польское руководство «слишком медленно» предоставляет запрашиваемые данные и отказывается выдавать информацию о перемещении подозреваемых в причастности к диверсиям по территории страны.

Что произошло с «Северными потоками»?

26 сентября 2022 года стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Уже к ночи того же дня Nord Stream AG заявила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

