В США рассказали о неожиданных средствах Байдена для победы на выборах

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Байден может пойти на отчаянные меры из-за Путина

Президент США Джо Байден может пойти на отчаянные меры на Украине, поскольку от исхода российско-украинского конфликта зависит победа американского лидера на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, сообщает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что ставки для Байдена особенно высоки, поэтому он готов прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения президентского кресла. По словам экс-аналитика, это жизненно важная для него задача, поскольку в случае поражения на выборах ему и его сыну грозит тюрьма.

Он также отметил, что на Украине конфликт развивается не в соответствии с планами правительства США. «Является ли [Украина] трупом? Скорее всего, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Все зависит от того, когда [президент России Владимир] Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород», — рассказал Макговерн.

«Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — заключил он.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что немецких депутатов, призывавших передать Украине ракеты Taurus для ударов по России, необходимо проверить на сообразительность. По его словам, они могут быть психически больны.