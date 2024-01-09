В России предложат гражданам вкладываться в стартапы

МЭР предложило решить проблему падения инвестиций за счет реформы товариществ

Минэкономразвития России предлагает поменять формат инвестиционных товариществ, допустив до них граждан в статусе физического лица или индивидуального предпринимателя, инвестиционные фонды и управляющих товарищей. Об этом со ссылкой на разработанные министерством поправки к закону «Об инвестиционном товариществе» и законодательству о нотариате пишет РБК.

Такие изменения призваны решить проблему резкого падения рынка прямых и венчурных инвестиций. В скором времени, как рассказали в пресс-службе ведомства, поправки опубликуют, а вступить в силу они должны во второй половине года.

Стать участником инвестиционного товарищества сможет только тот гражданин, кто обладает статусом квалифицированного инвестора (присваивается в зависимости от размера имущества, образования, опыта работы на рынке ценных бумаг).

Суть реформы в том, что инвестиционные товарищества, вкладывающие средства в технологические проекты на долгий срок, получили некоторые преференции. Для тех, кто спекулятивно покупает и продает ценные бумаги на рынке, напротив, условия ухудшатся. Также власти решили отменить другие существенные ограничения.

Как говорится в пояснительной записке, подобная либерализация позволит привлечь в прямые и венчурные инвестиции институциональных инвесторов (банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании). Аналитик Advance Capital Павел Терентьев согласен, что круг потенциальных инвесторов в новых условиях значительно вырастет.

В то же время руководитель спецпроектов RU-CENTER Алексей Замесов отмечает, что инвестиционные товарищества остаются очень специфической организационно-правовой формой. Так, в некоторых сделках участники отвечают всем имуществом, а такие риски для физических лиц, скорее всего, неприемлемы.

Ранее сообщалось, что в минувшем году вложения в IT-стартапы в денежном выражении сократились на 83 процента, при этом средний чек инвестиций составил всего 460 тысяч долларов. В ноябре 2022 года глава Минэкономразвития Максим Решетников указывал, что без развития венчурных инвестиций достигнуть необходимого уровня технологического суверенитета России будет тяжело.