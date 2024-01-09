iPhone выпал из летевшего с оторванной дверью самолета и не сломался

В США нашли выпавший из летевшего с оторванной дверью самолета iPhone

Житель США нашел iPhone, который выпал из летевшего с оторванной дверью самолета американской авиакомпании Alaska Airlines и не сломался. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

Шонатан Бейтс (Seanathan Bates), подобравший телефон, написал в соцсети X (бывший Twitter ), что устройство находилось в режиме полета и было наполовину заряжено.

«Он прекрасно пережил падение с высоты 16 тысяч футов (около 4,8 тысячи метров — прим. «Ленты.ру»)!» — удивился мужчина.

По данным источника, Бейтс сообщил о своей находке в Национальный совет по безопасности на транспорте США. Представитель организации подтвердил, что гаджет действительно мог принадлежать кому-то из пассажиров рейса Alaska Airlines. Кроме того, он заявил, что это второй найденный телефон из салона самолета.

Ранее учитель из Портленда, штат Орегон, нашел на заднем дворе своего дома оторвавшуюся в полете дверь самолета Alaska Airlines. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, она была «недостающим звеном в расследовании».

