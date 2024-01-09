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17:27, 9 января 2024Спорт

Ковальчук оценил отстранение россиян от международных турниров

Илья Ковальчук заявил, что IIHF и МОК аукнется отстранение россиян от турниров

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил отстранение россиян от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ковальчук раскритиковал решения Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК) и предсказал, что организациям это аукнется. «При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже еще несовершеннолетние», — заявил он.

Хоккейные команды из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. По словам главы IIHF Люка Тардифа, допуск команд к турнирам всецело зависит от безопасности спортсменов и организаторов.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к летним Олимпийским играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований в Париже не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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