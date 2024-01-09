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14:11, 9 января 2024Бывший СССР

Критика Зеленского обвинили в подделке документов для выезда за границу

ОГП Украины: депутат Рады Дубинский подделал документы ради выезда за границу

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Офис генерального прокурора (ОГП) Украины направил в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Александра Дубинского, критиковавшего президента страны Владимира Зеленского, по факту подделки документов для выезда за границу. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ОГП.

«Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (часть 1 статьи 366 УК Украины). Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу», — указано в пресс-релизе.

Как считают в ведомстве, получив разрешение на пересечение границы для сопровождения отца на лечение, Дубинский в действительности уехал на месяц отдыхать, посетив за время отпуска Хорватию, Италию и Испанию.

В середине ноября Александру Дубинскому предъявили обвинение в «информационно-подрывной деятельности в пользу России» и госизмене. 28 декабря Государственного бюро расследований Украины также обвинило депутата в подготовке медийной спецоперации против ведомства.

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      Глеб Палехов
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