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12:05, 9 января 2024Мир

МИД Китая заявил о непринятии стороны в конфликте на Украине

Глава МИД Ван И: Китай не принимает ничью сторону в конфликте на Украине
Ван И

Ван И. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай не принимает ничью сторону в конфликте на Украине и выступает за разрешение ситуации путем переговоров. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает ТАСС.

«Содействуя возобновлению мирных переговоров и восстановлению мира, мы активно готовимся не принимать чью-либо сторону и бороться за [урегулирование] только путем мирных переговоров», — отметил дипломат.

Ван И добавил, что китайская сторона ни разу не использовала конфликт для получения выгоды. Также глава ведомства подчеркнул, что Пекин выступает с мирными инициативами по Украине на различных площадках, включая ООН.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что Пекин рассчитывает на создание условий для урегулирования украинского конфликта.

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      Максим Габриелян
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