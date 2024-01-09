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16:17, 9 января 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для восстановления после каникул

Фото: Dane Wetton / Unsplash

Инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для восстановления после каникул. Его слова приводит «Доктор Питер».

Для начала нужно сесть на пол, согнув ноги и положив руки на колени, затем медленно наклоняться вперед и удерживать это положение 5-10 секунд. Далее необходимо лечь на спину, согнув руки в локтях, на вдохе — надуть живот, на выдохе — сдуть живот и расслабиться.

Далее необходимо лечь на спину, согнув ноги так, чтобы левая нога лежала на правом колене. Руками необходимо обхватить бедро правой ноги, начинать притягивать обе ноги к себе и в пиковой точке задержаться на 5-10 секунд, после чего вернуться в исходное положение. То же самое нужно сделать с правой ногой на левом колене.

25 декабря фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

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      Анастасия Борисова
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