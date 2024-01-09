Названы лучшие упражнения для восстановления после каникул
Инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для восстановления после каникул. Его слова приводит «Доктор Питер».
Для начала нужно сесть на пол, согнув ноги и положив руки на колени, затем медленно наклоняться вперед и удерживать это положение 5-10 секунд. Далее необходимо лечь на спину, согнув руки в локтях, на вдохе — надуть живот, на выдохе — сдуть живот и расслабиться.
Далее необходимо лечь на спину, согнув ноги так, чтобы левая нога лежала на правом колене. Руками необходимо обхватить бедро правой ноги, начинать притягивать обе ноги к себе и в пиковой точке задержаться на 5-10 секунд, после чего вернуться в исходное положение. То же самое нужно сделать с правой ногой на левом колене.
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