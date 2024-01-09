Палестина потребовала от Совбеза ООН «прекратить шизофрению»

Постпред Палестины Мансур: Совбез ООН должен призвать к прекращению огня в Газе

Совет Безопасности ООН должен «прекратить шизофрению» и принять документ с призывом прекратить огонь в секторе Газа. С таким требованием выступил постоянный представитель Палестины при всемирной организации Рияд Мансур, его цитирует ТАСС.

«Нужно прекратить эту шизофрению, весь мир призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня», — сказал палестинский дипломат.

По словам постпреда, Совбез ООН осуждает атаки против гражданского населения Газы и призывает к оказанию гуманитарной помощи, однако не выступает с требованием необходимого для достижения всех этих целей перемирия.

Ранее глава евродипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал международное сообщество предпринять шаги с целью установления перемирия и «прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа».