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09:47, 9 января 2024Силовые структуры

Родители пропавшей 13 лет назад пятилетней россиянки заявили о ее похищении

СК вернулся к поиску пропавшей под Пермью в 2010 году 5-летней девочки

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пермские следователи возобновили поиски пятилетней Кати Четиной, пропавшей в 2010 году во время отдыха с родителями на берегу реки Сылва у подножия скалы Ермак. Об этом сообщает РИА Новости.

Родители считают, что дочь похитили. Они несколько месяцев исследовали территорию, проверяя версию о несчастном случае, однако девочку не нашли. В 2022 году с отцом Кати связался неизвестный и заявил, что девочка находится у него. Он прислал видео с подростком и потребовал семь тысяч долларов. Отец пропавшей сделал скрин и передал следователям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о расследовании дела о пропаже ребенка. Родители Кати надеются, что их дочь жива и ее удастся вернуть домой.

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      Любовь Ширижик
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