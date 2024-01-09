В российской школе пожаловались на отсутствие учителей по русскому и литературе

«Известия»: в школе Самарской области нет учителей по русскому и литературе

В одной из школ Самарской области нет учителей по русскому языку и литературе — с октября по декабрь 2023 года у детей по этим предметам не было ни одного урока. На отсутствие специалистов пожаловалась мама одной из учениц Лариса, ее слова приводят «Известия».

«На собраниях директор спрашивает, нет ли среди наших знакомых людей с педагогическим образованием, которых можно было бы пригласить в школу преподавать "выпавшие" предметы. Но никто не идет», — рассказала россиянка.

Ее дочь — ученица 7-го класса — сообщила, что аналогичная ситуация в образовательном учреждении сложилась и с химией. По ее словам, раньше вести уроки приходила учитель химии из другой школы, но впоследствии она тоже уволилась.

В Минобразования Самарской области, реагируя на жалобы родителей, заявили, что «подавляющее большинство школ региона укомплектованы педагогами полностью». Там отрицают потребность региона в кадрах по математике, физике, русскому языку, литературе и английскому.

Как минимум в 20 регионах России сообщили о нехватке педагогов по ряду предметов. Как правило, регионам не хватает учителей начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также литературы и физики — в случае дефицита в школе их обязанности перераспределяются между другими сотрудниками в штате.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года поручил правительству разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Он должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, уверен глава государства. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, России необходимы еще около 11 тысяч педагогов.