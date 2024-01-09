Солист группы «Щенки» прокомментировал свое выступление в одном носке

Выступивший в одном носке солист «Щенков» Тесли заявил, что поддался моменту

Российский певец и солист музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли прокомментировал свое выступление в носке, надетом на половой орган. Его слова приводит РЕН ТВ.

Артист заявил, что поддался моменту во время выхода на сцену практически голым. Он также отметил, что его действия не имели никакого смысла.

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

После произошедшего солист коллектива планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан, однако в аэропорту Пулково его задержали. Тесли поместили в изолятор временного содержания.

Позже глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Тесли неоднократно выходил на сцену голым.