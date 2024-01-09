Стало известно о количестве преступлений с начала 2024 года в российском регионе

В Новосибирской области с начала 2024 года зафиксировали 300 преступлений

В Новосибирской области с 31 декабря 2023 года по 6 января 2024-го зафиксировали 300 преступлений. Об этом на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове рассказал глава регионального ГУ МВД Андрей Кульков, сообщает НГС.

Кульков отметил, что в начале этого года правонарушений стало на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого. При этом полиции уже удалось раскрыть 161 преступление. Этот показатель на 40 больше, чем в 2023 году.

Начальник ведомства также заявил, что число расправ выросло с семи до восьми, а бытовых преступлений — на 11. Количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось с 47 до 66. При этом краж стало на 28 меньше — всего их было зарегистрировано 145.

Ранее в Новосибирской области начали проверку в отношении семьи мигрантов из Таджикистана, дети которых бросали камни в учительницу. По ее результатам их решили выдворить из России.