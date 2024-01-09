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20:12, 9 января 2024Россия

ТЦ в Белгороде сократили время работы

Губернатор Гладков сообщил о сокращении работы ТЦ в Белгороде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Торговые центры (ТЦ) сократили время работы в Белгороде. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, запись которого доступна на его странице во «ВКонтакте».

«Все руководители торговых центов приняли решение. С сегодняшнего дня они работают до 20:00», — сказал глава области.

По словам Гладкова, соответствующее требование зафиксируют на ближайшем заседании оперативного штаба.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

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После обстрелов 2 января в городе решили закрыть ТЦ. «Считаем эту меру необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — указал мэр Белгорода Валентин Демидов. 6 января крупные торговые центры возобновили работу.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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