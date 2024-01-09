В ДНР выяснят обстоятельства гибели мужчины из-за взрыва в Торезе

В ДНР неизвестный россиянин погиб из-за взрыва в городе Торез

В Донецкой народной республике (ДНР) выясняют обстоятельства гибели россиянина. Об этом во вторник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД ДНР.

По данным следствия, 1 января в городе Торез было обнаружено тело неизвестного мужчины со следами минно-взрывной травмы. Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств ЧП.

4 января сообщалось, что в Краснояружском районе Белгородской области водитель экскаватора наехал на мину и получил ранение после подрыва техники.