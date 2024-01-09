В Китае раскрыли значение переговоров Си и Путина для Пекина

Глава МИД Ван И: переговоры Путина и Си являются одним из успехов 2023 года

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным являются одним из важнейших успехов внешней политики Пекина в 2023 году. С такой оценкой выступил глава МИД Китая Ван И на брифинге по итогам года, сообщает ТАСС.

Китайский министр особенно выделил визит Си Цзиньпина в Москву в марте прошлого года, в ходе которого у лидеров была возможность для основательных переговоров по вопросам международной повестки, а также визит Путина в Китай в октябре.

«Мы будем продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, помогать развитию и оживлению их соответствующих сторон, поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений», — заключил глава МИД Китая.

Ранее Ван И заявил, что Китай, выступая против любой гегемонии, призывает к немедленной отмене всех незаконных односторонних рестрикций, введенных из-за монополии западного меньшинства в международных делах.