В Японии произошло очередное землетрясение

В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата говорится на сайте Японского метеорологического агентства.

Отмечается, что колебание земной поверхности не создало угрозу цунами. Эпицентр землетрясения оказался в районе острова Садо, толчки зафиксировали в 17:59 по местному времени (11:59 по московскому). Сейсмическая активность затронула города Нагаока, Сандзе, Касивадзаки, Мицукэ и другие. Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

В Японии 1 января произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,6 и 5,7. Толчки были зафиксированы на западе страны. Сильнее всего пострадала префектура Исикава, где полностью или частично были разрушены почти 1,4 тысячи домов. Сейсмическая активность унесла жизни 180 человек.