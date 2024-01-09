Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о желании США развязать ядерную войну

США продемонстрировали намерение идти на еще большую конфронтацию с Москвой. На это указал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Политолог предупредил, что война будет неизбежна, если Запад продолжит следовать текущему курсу деградации. «Когда западные элиты показали всем, что "не испытывают стыда" за развязанные конфликты, намерения США в отношении России стали окончательно понятны. Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона», — заявил он.

Ранее в США предрекли крупномасштабную войну НАТО против России из-за Украины. Американский лидер Джо Байден сфабрикует ложный повод и развяжет войну НАТО против России, допустил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что конфликт на Украине — это гибридная война, организованная США против России. По словам представителя Кремля, американская сторона сильно вовлечена в конфликт на Украине. Он также отметил, что российское руководство открыто к переговорам с американской стороной, но на своих условиях.