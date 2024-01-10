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14:58, 10 января 2024Экономика

В России оценили вероятность исчезновения бананов из-за бунтов в Эквадоре

«Руспродсоюз»: говорить о проблемах с поставками бананов из Эквадора пока рано

Фото: Guillermo Granja / Reuters

Эквадор является главным экспортером бананов в Россию, поэтому беспорядки там теоретически могут повлиять на поставки. Однако говорить о риске исчезновения продукта и оценивать вероятность такого развития событий пока рано. Об этом в комментарии РИА Новости заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

Доля южноамериканской республики на российском рынке близка к 100 процентам. Из 1,306 миллиона тонн бананов, поставленных с января по ноябрь 2023 года, на Эквадор пришлась 1,302 тонны, поэтому найти альтернативу будет сложно.

Вооруженное противостояние в Эквадоре началось 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. Это событие послужило поводом для бунтов в нескольких тюрьмах, после чего президент страны Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

Однако 9 января из другой тюрьмы сбежал главарь второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико. Мафиозные структуры открывают огонь на улицах городов, захватывают государственные учреждения и объекты инфраструктуры, на борьбу с ними брошены правоохранители и военные. В столицу страны Кито стянута военная техника.

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      Платон Щукин
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