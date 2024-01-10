В России прокомментировали требование Зеленского к НАТО

Сенатор Джабаров: НАТО не примет Украину, чтобы не вступать в конфликт с Россией

НАТО не примет Украину в свой состав, чтобы не вступать в военный конфликт с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал требование президента республики Владимира Зеленского к альянсу о конкретных шагах в вопросе присоединения Киева.

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«Страны, в которых идет конфликт, не могут стать членами НАТО. В том состоянии, в котором находится Украина, она выполняет роль, по сути, анти-России. [В случае принятия Украины] НАТО будет автоматически находиться в состоянии войны с Россией, если там будет действовать пятая статья, которая дает право членам НАТО рассчитывать на помощь всего альянса. Я не думаю, что альянсу очень захочется, чтобы солдаты отдавали жизни на поле боя на Украине, защищая Зеленского и его команду. Это все попытки привлечь к себе внимание, потому что интерес к Зеленскому поубавился», — сказал сенатор.

10 января Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что ждет от НАТО конкретики в вопросе присоединения Киева к блоку. «А насчет политических решений (...) хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу», — сказал глава государства.

В свою очередь, литовский лидер пообещал коллеге, что Украина обязательно присоединится к альянсу. По его словам, осталось только решить вопрос с датой вступления.