Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили

РЖД: движение поездов по перегону Алеур-Бушулей в Забайкалье восстановлено

Движение поездов по перегону Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено. Об этом сообщили в РЖД.

В компании отчитались, что 300 железнодорожников в кратчайшие сроки при температуре -37 градусов восстановили более 400 м одного и 200 м соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов. В работах было задействовано три восстановительных поезда, а также другая специализированная техника.

Вечером 8 января 14 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.