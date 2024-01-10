Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

Министерство сельского хозяйства России ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра Максим Титов, пишет ТАСС.

По его словам, стоимость яиц производителей за последние две недели снизилась на 2,5 процента по первой категории и на 4,2 процента по второй. «В ближайшее время ожидаем снижения и в торговых сетях», — спрогнозировал представитель Минсельхоза.

Он отметил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты и предпринимает все меры для стабилизации стоимости яиц.

3 января в Россию приехала первая партия турецких яиц (более 300 тысяч штук). Ради снижения цен на внутреннем рынке на популярный продукт правительство России обнулило пошлины на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Мера была введена на срок с 1 января по 30 июня 2024 года.