Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
22:14, 10 января 2024Экономика

Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Министерство сельского хозяйства России ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра Максим Титов, пишет ТАСС.

По его словам, стоимость яиц производителей за последние две недели снизилась на 2,5 процента по первой категории и на 4,2 процента по второй. «В ближайшее время ожидаем снижения и в торговых сетях», — спрогнозировал представитель Минсельхоза.

Он отметил, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты и предпринимает все меры для стабилизации стоимости яиц.

3 января в Россию приехала первая партия турецких яиц (более 300 тысяч штук). Ради снижения цен на внутреннем рынке на популярный продукт правительство России обнулило пошлины на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Мера была введена на срок с 1 января по 30 июня 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

      МИД России вызвал молдавского посла

      Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

      Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

      В ООН прокомментировали ситуацию с беспорядками в Эквадоре

      Кейт Миддлтон — 42. Как девушка из простой семьи завоевала сердце принца и заставила весь мир говорить о себе?

      Легенда «Спартака» возглавил российский футбольный клуб

      В США допустили «драматический перелом» на Украине в пользу России

      Скончался бывший председатель Конституционного суда России

      Небензя назвал спланированным военным преступлением атаку ВСУ на Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости