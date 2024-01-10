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15:04, 10 января 2024Наука и техника

Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

FT: европейские компании-монополисты испугались конкуренции в космонавтике

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Европейские компании-монополисты ArianeGroup, Airbus и Safran испугались конкуренции в космонавтике. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По словам генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, опасения компаний связано с решением открыть европейский рынок ракет космического назначения для конкуренции. Руководитель отметил, что проверенные временем европейские компании-монополисты могут принимать участие в конкурентной борьбе на общих условиях, однако нет никакой гарантии, что они выдержат ее.

Издание отмечает, что в последние годы европейская ракетно-космическая отрасль столкнулась с рядом задержек в создании перспективных носителей, в частности, ракет Ariane 6 и Vega-C, и конкуренцией со стороны американской компании SpaceX.

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По словам исполнительного директора Airbus Гийома Фори, конкуренция представляет серьезную проблему для ArianeGroup, а фрагментация европейского рынка производителей ракет может стать настоящей катастрофой для отрасли.

В декабре издание SpaceNews сообщило, что ЕКА перенесло запуск легкой ракеты Vega после обнаружения на свалке топливных баков верхней ступени.

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      Иван Потапов
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