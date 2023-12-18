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00:45, 18 декабря 2023Наука и техника

Пуск европейской ракеты перенесли после обнаружения на свалке топливных баков

ЕКА перенесло запуск ракеты Vega из-за найденных на свалке топливных баков

Фото: Manuel Pedoussaut / ESA / Getty Images

Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесло запуск легкой ракеты Vega после обнаружения на свалке топливных баков верхней ступени. Об этом пишет издание SpaceNews.

Ранее пуск носителя намечался на апрель 2024 года. Теперь старт запланирован на сентябрь. Причиной переноса называется отсутствие двух из четырех топливных баков верхней ступени.

В ЕКА предложили два решения проблемы с топливными баками, которые в настоящее время сняты с производства. Первое предполагает использование изделий десятилетней давности, изначально созданных для сертификации носителя. Второе основано на использовании более крупных баков верхней ступени Avum+ модифицированной версии ракеты Vega C.

Европейские специалисты склоняются ко второму решению, поскольку первое им представляется рискованным.

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Ранее издание European Spaceflight сообщило, что пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома.

В марте SpaceNews со ссылкой на исполнительного директора компании Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени.

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      Иван Потапов
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