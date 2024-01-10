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11:45, 10 января 2024Спорт

Французский фигурист оценил влияние отсутствия россиян на уровень конкуренции

Сяо Хим Фа заявил, что отсутствие россиян на турнирах не влияет на результаты
Адам Сяо Хим Фа

Адам Сяо Хим Фа. Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Чемпион Европы по фигурному катанию Адам Сяо Хим Фа оценил влияние отсутствия россиян на международных турнирах на уровень конкуренции. Его слова приводит РИА Новости.

По словам француза, факт в том, что фигуристов стало меньше. «Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результаты. В обсуждении вопроса не так много смысла. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства», — подчеркнул он.

Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы в 2023 году на турнире, в котором не принимали участие россияне. На двух предыдущих континентальных первенствах в мужском одиночном катании побеждали отечественные фигуристы.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.

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      Алексей Гусев
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